Ледве встигали перезаряджати NASAMS, - Повітряні сили про нічну атаку дронами
Ледве встигали перезаряджати NASAMS, - Повітряні сили про нічну атаку дронами
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
У Києві та області працюють сили протиповітряної оборони (оновлено)
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб
Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб
140 українських військових повернулись з російського полону
140 українських військових повернулись з російського полону
Над Києвом збили 32 повітряні цілі (оновлено)
Над Києвом збили 32 повітряні цілі (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі бійці ПК “Схід” збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету і три “шахеди”

Уламки безпілотника впали на підприємство.

Уночі бійці ПК “Схід” збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету і три “шахеди”
Фото: тг-канал Цаплієнка

Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами, дронами-камікадзе і важкою артилерією.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Наші оборонці неба з повітряного командування “Схід” не дали ворогу шансів. Знищили усі чотири повітряні цілі противника. Відмінусували ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. “Шахеди” збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету – на підході до Дніпра”, – поінформував очільник ОВА.

За його словами, у Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці уже загасили.

 

Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Пошкоджена база відпочинку. Деталі атак ще уточнюються.

Всюди минулося без постраждалих. В інших районах ніч з тривогами, та без надзвичайних ситуацій. І зараз спокійно.

Нагадаємо, у новорічну ніч ворог двічі обстріляв Нікополь. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також