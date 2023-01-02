Уночі бійці ПК “Схід” збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету і три “шахеди”

Цієї ночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами, дронами-камікадзе і важкою артилерією.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Наші оборонці неба з повітряного командування “Схід” не дали ворогу шансів. Знищили усі чотири повітряні цілі противника. Відмінусували ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. “Шахеди” збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету – на підході до Дніпра”, – поінформував очільник ОВА.

За його словами, у Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Пожежу вогнеборці уже загасили.

Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Пошкоджена база відпочинку. Деталі атак ще уточнюються.

Всюди минулося без постраждалих. В інших районах ніч з тривогами, та без надзвичайних ситуацій. І зараз спокійно.

Нагадаємо, у новорічну ніч ворог двічі обстріляв Нікополь.