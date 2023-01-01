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Українців закликали повідомляти про проліт "Шахедів"

Поліція просить повідомляти про їх пересування.

Українців закликали повідомляти про проліт "Шахедів"
Фото: тг-канал Цаплієнка

Росіяни сьогодні ввечері знову запустили ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Telegram.

"Декілька груп "мопедів" запущено по Україні", - написав він.

Шайхет закликав громадян, які помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування.

"Ми готові їх погасити", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в Україну залетіло дві групи іранських дронів.

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