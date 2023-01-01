Українців закликали повідомляти про проліт "Шахедів"

Поліція просить повідомляти про їх пересування.

Росіяни сьогодні ввечері знову запустили ударні дрони по території України. Поліція просить повідомляти про їх пересування.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Telegram.

"Декілька груп "мопедів" запущено по Україні", - написав він.

Шайхет закликав громадян, які помітили ворожий дрон, негайно зателефонувати на номер 102, щоб передати інформацію про його місцеперебування.

"Ми готові їх погасити", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в Україну залетіло дві групи іранських дронів.