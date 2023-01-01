Потерпілих і руйнувань унаслідок падіння уламків ворожої ракети немає.

У Київській області неподалік від населеного пункту виявлені уламки ракети Х-55, випущеної російськими загарбниками під час масованої атаки 31 грудня.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Уламки російської ракети виявили в одному із районів Київщини після вчорашнього масованого ракетного удару ворога. Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту", - написав він у Telegram.

Потерпілих і руйнувань унаслідок падіння уламків ворожої ракети немає.

Нэбитов подякував силам протиповітряної оборони за відмінну роботу, Також він закликав громадян дбати про власну безпеку та під час повітряної тривоги проходити в укриття.