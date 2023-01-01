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На Донбасі загинув оператор монтажу Віктор Онисько

Він працював над популярними українськими стрічками "Сторожова застава", "Черкаси", "Захар Беркут" та "Віддана".

На Донбасі загинув оператор монтажу Віктор Онисько
Віктор Онисько

Український режисер монтажу Віктор Онисько, який працював над популярними українськими стрічками "Сторожова застава", "Черкаси", "Захар Беркут", "Віддана", загинув на війні проти російських загарбників.

Про це повідомила у фейсбуці його дружина Ольга Бірзул.

"Два рази на нулі – Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату. Ти казав, що на війні немає більшої тортури, ніж повідомляти родинам про загиблих. Тепер і я відчула це на собі. Моє серце розривалося, коли твій воїн ридав у слухавку і присягався мені, що не знав кращої людини і командира", – написала вона.

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