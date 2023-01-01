За добу Росія завдала 35 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб

Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території.

Триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема, застосував БпЛА “Шахед-136”, всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги", - наголосили в Генштабі.

Противник, який тільки за вчора втратив 760 осіб убитими, продовжує спроби наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському - перегруповує війська.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Чернацьке, Уланове, Студенок, Ходине, Іскрисківщина, Краснопілля і Угроїди на Сумщині та Мороховець, Зелене, Стариця, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Вовчанськ, Дворічна, Московка і Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Масютівка, Орлянське, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Вільшани і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Невське, Ямполівка, Торське та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку віід вогню різнокаліберної артилерії постраждали райони понад 15 населених пунктів. серед них - Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Озерянівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку знову обстріляно Водяне, Авдіївку, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по Времівці, Великій Новосілці, Пречистівці, Вугледару та Микільському Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворожий вогонь фіксувався біля понад 15 населених пунктів. Серед них - Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі та Новосілка Херсонської області.

На Херсонському напрямку від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Львове, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка та Херсон.

З метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої “добровільної евакуації" російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами.

У тимчасово окупованому українському Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році.

Ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів. Так, в місті Первомайськ Алчевського району Луганської області, в приміщені місцевої школи, окупанти розгорнули “польовий шпиталь” та лікують близько 100 військовослужбовців окупаційних військ. Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК “вагнер”.

Українська авіація завдала 13 ударів по районах загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.