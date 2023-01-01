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Окупанти обстріляли одну з ТЕС напередодні Нового року

Це вже 23-тя атака на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Окупанти обстріляли одну з ТЕС напередодні Нового року
Фото: dtek-kem.com.ua

Напередодні Нового року російські загарбники знову обстріляли одну із теплових електростанцій ДТЕК.

Про це Група ДТЕК повідомила у Телеграмі.

"Учора ввечері Росія продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Від ворожих обстрілів знову постраждав один з енергетичних об’єктів ДТЕК Енерго", - йдеться у повідомленні.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень.

"Це вже 23-тя терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК. Продовжуємо тримати енергетичний фронт у новому 2023 році", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, що цієї ночі унаслідок російської атаки безпілотниками Shahed було пошкоджено обʼєкт інфраструктури у Київській області. 

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