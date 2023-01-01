В Укренерго обіцяють не вимикати світло 1 січня

Ракетна атака 31 грудня стала уже 11-ю за останні три місяці.

Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера

Енергосистема України 31 грудня та 1 січня зазнала одразу двох повітряних атак, проте ситуація контрольована, а аварійні відключення після обстрілів не знадобилися.

Про це йдеться у зведенні Укренерго у Facebook.

"Минула доба була складною для енергетиків", – заявили у компанії.

Ракетна атака 31 грудня стала уже 11-ю за останні три місяці, а вночі 1 січня росіяни втринадцяте використали дрони, з яких 45 вдалося знищити. Енергетична компанія не уточнила, чи вдалося окремим ракетам і дронам долетіти до цілей.

За даними Укренерго, електроенергію 1 січня побутовим споживачам не вимикатимуть "завдяки свідомій поведінці бізнесу та обмеженням роботи промисловості".

Нагадаємо, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що атаки російських окупантів на енергосистему України теоретично можуть спричинити блекаут, однак на практиці це малоймовірно.

За даними Укренерго, ракетна атака росіян 29 грудня ніяк не вплинула на рівень дефіциту потужності в енергосистемі України.