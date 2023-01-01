Путін не розуміє, що українці зроблені із заліза, - посол США про нічну атаку дронами

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк назвала атаку російських окупантів у новорічну ніч боягузливою.

Про це у Твіттері повідомило дипломатичне представництво США.

"Неймовірно. Росія боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Але, схоже, Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!" - зазначила Брінк.

Нагадаємо, що Київська міська військова адміністрація оприлюднила узагальнені дані щодо нічної атаки Росії на столицю. В районі Києва виявили 32 повітряні цілі, всі було знищено.

Ще 13 ворожих безпілотників іранського виробництва збили до опівночі. Ворог цілився у обʼєкти інфраструктури. У Київській області пошкоджено уламками такий обʼєкт, також частини "шахеда" впали на дитячий спортивний майданчик.