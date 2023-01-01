Головне за ніч. Неділя, 1 січня

45 збитих "шахедів", новорічне звернення Президента Зеленського, відбиті атаки противника на Донбасі, Херсон без світла.

Новорічна ніч виявилася гучною, зокрема в столиці: за інформацією Київської міської військової адміністрації, над Києвом було збито 32 повітряні цілі.

ППО почала працювати одразу після опівночі. За попередніми даними, уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі.

Загалом Сили оборони знищили 45 безпілотників-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136", якими російські окупанти атакували Україну.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році", – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ.

У Київській області зазнав пошкоджень обʼєкт інфраструктури.

За попередніми даними, поранених немає.

Нехай 2023-й буде роком повернення, сказав у своєму новорічному привітанні Президент України Володимир Зеленський. "Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними".

Повний текст звернення тут.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар’їнка і Побєда – Донецької.

Противник завдав 31 ракетного і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з ракетних систем залпового вогню.

Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 1 січня 2023 орієнтовно склали 106 720 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 760 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках

Про інші втрати противника – в новині.

У новорічну ніч російські окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла.

"Рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села", – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Учора ввечері на Ростовській АЕС у Росії неподалік Волгодонська сталася пожежа, про причини не повідомляється.

Один співробітник АЕС загинув, ще один тяжко постраждав.

“Ні російська, ні українська сторони не пов'язували спалах із бойовими діями, проте Ростовська АЕС розташована приблизно за 400 км від східних районів Харківської області”, – зазначає BBC.

Аеродром в Енгельсі, який у грудні зазнав два удари, розташований на більшій відстані.

Найповніша картина сьогоднішнього, першого дня 2023 року, обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!