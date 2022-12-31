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На Ростовській АЕС у Росії сталася пожежа, є загиблий

Про причини не повідомляють.

На Ростовській АЕС у Росії сталася пожежа, є загиблий
Фото: BBC

На Ростовській АЕС у Росії неподалік Волгодонська сталася пожежа, є загиблий

Про це пише BBC з посиланням на "Росенергоатом".

Про його причини нічого не повідомляється.

“31 грудня 2022 року о 18:30 на Ростовській АЕС сталося загоряння блокового трансформатора енергоблоку №3, що знаходиться в плановому ремонті. Для ліквідації займання негайно було направлено п'ять пожежних розрахунків”, – йдеться у заяві російського відомства.

Пожежу було незабаром ліквідовано. 

Один співробітник АЕС загинув, ще один тяжко постраждав.

У відомстві зазначили, що радіаційний фон у районі АЕС не змінився.

“Ні російська, ні українська сторони не пов'язували спалах із бойовими діями, проте Ростовська АЕС знаходиться приблизно за 400 км від східних районів районів Харківської області”, – зазначає BBC.

Аеродром в Енгельсі, який у грудні зазнав два удари, розташований знаходиться на більшій відстані.

Трансформатори, зокрема на атомних електростанціях, систематично є мішенями російських ударів крилатими ракетами та іранськими дронами, що пояснюється їх вразливістю (вони розміщуються просто неба і містять ємності з сильно горючим маслом) і неможливістю швидкого відновлення або заміни.

Зазначимо, керівник Офісу президента України ввечері 31 грудня розмістив у телеграмі допис з підписом: "Цікавий вечір" та емоджі вогню.

Нагадаємо,  26 грудня на російському військовому аеродромі Енгельс пролунав вибух, загинуло три людини. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні. 

 Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники.

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