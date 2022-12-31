Росія захопила майже 400 європейських літаків, тепер намагається їх купити з великою знижкою

Росія хоче викупити літаки закордонних авіакомпаній з великою знижкою. Транспортні засоби "застрягли" в РФ після 24 лютого після накладення санкцій, повідомляє Simple Flying.

Мова йде про майже 400 літаків.

Після повномасштабного вторгнення у ЄС скасували всі договори оренди літаків. Тож Росія захопила згадані засоби на своїй території.

Літаки незаконно перереєстрували і продовжили експлуатацію всередині країни, час від часу здійснюючи міжнародні рейси.

Нині РФ запропонувала авіакомпаніям-власницям угоду, яка дозволить російським перевізникам придбати авіатранспорт з великою знижкою за кошти Російського фонду національного добробуту.

23 авіакомпанії отримали листи з такими пропозиціями.

Наприклад, Аерофлот і його страховики запропонували лізингодавцю SMBC за 17 літаків 644,2 млн доларів. При цьому у вересні SMBC списала 1,6 мільярда доларів за 34 літаки. Зазначається, що запропонована Росією угода принесе орендодавцеві набагато нижчий дохід, аніж пропонує ринок. Однак пропозицію не поспішають відкидати - це шанс компаніям частково компенсувати свої збитки і завершити багаторічний процес страхування.

Авіакомпанії S7 Airlines, NordStar і декілька російських страхових компаній в останні місяці звернулися до лізингодавців з приводу пропозиції РФ. Наразі домовленостей не досягнуто.

Реалізувати таку угоду буде проблематично через санкції. Компанія SMBC, наприклад, просить Євросоюз затвердити винятки з Регламенту 833/2014, які дозволять передавати літаки російським орендарям. Один з високопосадовців блоку заявив, що це буде кричущим порушенням санкцій.

Орендодавці літаків стверджують, що безпека польотів транспортними засобами щодня ставиться під загрозу через те, що запасні частини неможливо закупити, доки літаки перебувають у незаконному володінні.

Нагадаємо, у березні як відповідь на розпорядження ЄС повернути літаки, які орендували російські авіакомпанії, президент РФ Володимир Путін санкціонував їхню конфіскацію.

Тим часом прогнозувалося, що російська компанія "Аерофлот" через санкції буде змушена невдовзі розбирати свої літаки на запчастини.