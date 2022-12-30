Від 24 лютого найбагатші росіяни втратили понад 93 млрд доларів, - Bloomberg

На початку листопада втрати найбагатших росіян оцінювалися у $83 млрд.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну найбагатші росіяни втратили понад 93 мільярди доларів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на Bloomberg.

За підрахунками агентства, безпосередньо 24 лютого – у день початку повномасштабного вторгнення – найбагатші росіяни втратили 46,6 мільярда доларів. У наступні місяці після запровадження західних санкцій - ще 47 мільярдів доларів.

На початку листопада втрати найбагатших росіян оцінювалися у 83 мільярди доларів. Ці дані наводились у рейтингу Bloomberg Billionaires Index про вартість активів 500 найбагатших людей планети, до якого входять 25 росіян. Найбільших втрат зазнали співвласники НОВАТЕКу близький до президента РФ Володимира Путіна підприємець Геннадій Тимченко і Леонід Михельсон – понад 8 мільярдів доларів кожен.

У відсотковому співвідношенні лідером за втратами виявився голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг – його статки зменшилися більш ніж на 60% і нині складають 11,2 мільярда доларів. Також майже половину своїх статків втратив від початку року Роман Абрамович: вони зменшився з 18 мільярдів до 9,7 мільярда доларів.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні вперше суд конфіскував майно російського олігарха - Володимира Євтушенкова, який мав статки в Україні. Така, було конфісковано 17 обʼєктів нерухомості площею майже 100 000 квадратних метрів та частки в кількох українських компаніях. Наразі його активи передали у Фонд держмайна.

27 грудня в Україні заарештували майно російського олігарха Усманова на 2 млрд гривень.