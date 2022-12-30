Байден підписав бюджет США на 2023 рік з 45 млрд для України

Президент США Джо Байден підписав бюджет США на 2023 фінансовий рік, що включає багатомільярдну допомогу Україні.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

“У четвер, 29 грудня 2022 року, Президент підписав закон H.R. 2617 “Закон про консолідовані асигнування на 2023 рік”, визначаючи консолідовані асигнування на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2023 року, і надаючи екстрену допомогу у зв’язку з ситуацією в Україні та для інших цілей”, – йдеться у повідомленні.

“Бюджет інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф, фінансування VAWA – і дає вирішальну допомогу Україні”, – прокоментував Байден.

Today, I signed the bipartisan omnibus bill, ending a year of historic progress.



It'll invest in medical research, safety, veteran health care, disaster recovery, VAWA funding – and gets crucial assistance to Ukraine.



Looking forward to more in 2023. pic.twitter.com/KTI1R9qMij — President Biden (@POTUS) December 29, 2022

Нагадаємо, зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS) передбачає у казні американців $1,7 трлн.

Закон включає 28,4 млрд військової допомоги Україні, а також 13,37 млрд економічної допомоги і 4,92 млрд – гуманітарної.