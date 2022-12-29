МЗС Болгарії викликало російського посла через рішення РФ оголосити в розшук журналіста Христо Грозєва

Прем'єр заявив, що такий крок Москви щодо Грозєва є посяганням на свободу слова і намір залякати громадянина Болгарії.

Посла Росії в Болгарії Елеонору Митрофанову викликали в болгарське МЗС через рішення РФ оголосити в розшук журналіста Христо Грозєва, повідомляє Nova.

За словами виконувача обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Галаба Донева, влада перебувала на постійному зв'язку з журналістом ще до того, як інформація про його "розшук" стала резонансною.

Донев заявив, що такий крок Москви щодо Грозєва є посяганням на свободу слова і намір залякати громадянина Болгарії.

"Влада через МЗС висловить офіційний протест проти оголошення в розшук Христо Грозєва і буде наполягати на пред'явленні повної інформації", - сказав в.о. прем'єра.

Нагадаємо, днями МВС Росії оголосило у федеральний розшук розслідувача Bellingcat Христо Грозєва. Про статтю, на підставі якої розшукують журналіста, нічого не відомо.