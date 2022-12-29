США вимагатимуть ковід-тести у мандрівників з Китаю

Сполучені Штати оголосили нові вимоги до ковід-тестування для мандрівників з Китаю – через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус у країні.

Про це пише Politico.

Серед іншого, американці непокояться через потенційну появу нових варіантів захворювання.

“Починаючи з 5 січня, будь-яка особа старша за 2 роки, яка прибуває з Китаю, Гонконгу чи Макао, повинна буде показати негативний результат тесту на Covid-19, зроблений протягом двох днів після польоту”, – йдеться у повідомленні.

Вимога поширюється на всіх пасажирів незалежно від національності чи статусу вакцинації, тих, хто прямує через інші країни, і людей, які здійснюють пересадку через аеропорти США в інші пункти призначення.

Окрім того, пасажири, які прибувають з міжнародного аеропорту Інчхон у Південній Кореї, міжнародного аеропорту Торонто Пірсон та міжнародного аеропорту Ванкувера, повинні будуть скласти негативний тест на Covid-19 за два дні до вильоту до США, – у разі якщо вони були в Китаї протягом останніх 10 днів.

США зробили такий крок після того, як 7 грудня уряд Китаю скасував політику Covid-zero, що передбачала масове тестування, відстеження випадків ковіду і карантин. Зокрема, припинено оприлюднення даних про зараження і звужено визначення індикаторів смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин через коронавірус до квітня 2023 року.