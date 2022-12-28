США працюють над тим, аби Іран не зміг виробляти і постачати Росії свої безпілотники

Адміністрація президента США Джо Байдена доклала чималих зусиль, аби позбавити Іран можливості виробляти та постачати до Росії безпілотники для ударів по Україні, повідомляє The New York Times.

Представники американської розвідки, Збройних сил і органів нацбезпеки розповіли в інтерв'ю про спеціальну програму США. Вона має на меті позбавити Іран можливості виробляти безпілотники, а також утруднити росіянам запуск дронів-камікадзе. Також передбачено надати Україні засоби захисту, якими можна знищувати ці БпЛА.

Масштаби роботи Вашингтона в цьому напрямку стали найбільш помітними в останні тижні. В адміністрації Байдена пришвидшили роботу над тим, аби позбавити Іран компонентів західного виробництва, необхідних для виробництва безпілотників.

Крім того, США допомагають українським військовим бити по місцях запуску дронів. Оскільки росіяни постійно змінюють дислокації цих пунктів запуску, американці розробляють нові технології, призначені для раннього попередження про наближення ворожих БпЛА. Це дозволяє Україні збільшувати свої шанси зі знищення таких повітряних цілей.

Попри всі зусилля розвідка США нещодавно заявила, що іранці застосовують до безпілотників свій досвід із ядерної програми. Мова йде про використання Іраном лазівок для поширення виробництва ядерних центрифуг і пошук на чорному ринку технологій "подвійного призначення", які дозволяють обійти експортний контроль.

Наприклад, одна з компаній Ірану Qods Aviation, яка є провідним виробником різновиду БпЛА, тривалий час фігурує в чорному списку санкцій ООН. При цьому вона розширила лінійку безпілотників.

Також США намагаються протидіяти Ірану в сфері дронів за допомогою Ізраїлю.

Обидві держави співпрацювали для протидії іранській ядерній програмі. Зокрема, вони стоять за кібератакою на ядерні центрифуги Ірану.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц заявив, що його країна покращила свою готовність до нападу на Іран,.Нещодавно адміністрація Байдена доручила розслідувати, як американські запчастини потрапили в іранські безпілотники.