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Експорт російського газу трубопроводом до Європи впав до пострадянського мінімуму, - Reuters

Падіння склало більше 45% за рік. 

Експорт російського газу трубопроводом до Європи впав до пострадянського мінімуму, - Reuters
Фото: EPA/UPG

В 2022 році експорт російського газу до Європи по трубопроводах різко впав до пострадянського мінімуму.

Про це повідомляє Reuters.

“Газпром” повідомив, що цього року його експорт за межі колишнього СРСР досягне 100,9 млрд кубометрів.

В минулому році газогонами було експортовано з РФ 185,1 млрд кубометрів, включно із поставками до Китаю через трубопровід “Сила Сибіру”, через який пройшло 10,39 млрд кубометрів минулого року.

Таким чином, падіння склало більше 45% за рік. 

За даними “Газпром експорту”, один із попередніх пострадянських мінімумів продажів газу в “далеке зарубіжжя” становив 117,4 млрд кубометрів у 1995 році.

Також “Газпром” повідомив, що видобуток газу в 2022 році очікується на рівні 412,6 млрд кубометрів. Минулого року цей показник дорівнював 514,8 млрд кубометрів, і був максимальним за 13 років.

Як раніше повідомлялось, Росія нібито готова поновити постачання газу до Європи газопроводом "Ямал – Європа"

Нагадаємо, 19 грудня міністри енергетики Європейського Союзу досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ на рівні 180 євро за мегават/годину. Водночас українська влада неодноразово закликала Європу до повної відмови від російського палива.

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