В будівлі уряду Молдови вимкнуть світло на знак підтримки України

У будівлях уряду та підвідомчих установ Молдови в четвер, 29 грудня, о 18:00 відключать електрику на знак солідарності з Україною.

Про це на засіданні уряду сказала прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця, повідомляє NewsMaker.

"Я хочу оголосити, що на знак солідарності з нашими друзями в Україні в четвер, о 18:00, ми вимкнемо світло в будівлі уряду та підвідомчих установ. Закликаю колег з інших структур теж приєднатися до цієї символічної акції, як це роблять і в інших країнах", – сказала вона.

Нагадаємо, ввечері 21 грудня будівлі головних установ Європейського Союзу ненадовго вимкнули світло на знак солідарності з українцями, які потерпають від перебоїв з електропостачанням після ударів РФ по об’єктах енергоінфраструктури.

Також стало відомо, що уряд Австрії інтенсивно готується до можливого блекауту через дефіцит енергоносіїв і зростання цін на них.