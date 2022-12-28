За добу Сили оборони уразили 6 районів зосередження окупантів, 2 пункти управління і склад боєприпасів, - Генштаб

Росармія продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Лиманському.

Українська авіація протягом доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України.

Росіяни продовжують вести наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Лиманському. На інших керунках вороги обороняються.

У Генштабі додали, що протягом доби рашисти завдали двох авіаційних та двох ракетних ударів, а також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Стано на 18.00 28 грудня ситуація на фронті така:

на Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області;

, , та напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області; на Куп’янському та Лиманському ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області;

та ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області; на Бахмутському вогневого ураження теж зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині;

вогневого ураження теж зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині; на Авдіївському росіяни стріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

росіяни стріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області; на Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині;

напрямку під вогневий вплив потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині; на Запорізькому та Херсонському російські окупанти вогнем артилерії тероризували жителів понад 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та саме місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у середу, 28 грудня, обстріляли Олешки в Херсонській області.

Тим часом українські захисники захопили в полон групу російських окупантів біля Кремінної у Луганській області.