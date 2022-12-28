Ще два об'єкти чекають на виконання робіт.

Місце, де стояв пам’ятник Пушкіну у Тернополі

У Тернопільській області демонтували 17 об'єктів з початку повномасштабного вторгнення РФ, з яких 3 танки Т-34, пам'ятники Пушкіну, Горькому, Чалдаєву. Крім того, видозмінено 9 пам'ятників радянським воїнам.

Про це LB.ua стало відомо з відповіді на запит.

Також на реконструкцію очікує пам'ятник радянським воїнам у с. Великі Гаї та п'ять пам'яників на військовому кладовищі Тернополя.

У листопаді міськрада Тернополя прийняла рішення про перейменування низки вулиць міста. Також були внесені технічні правки в найменування деяких топонімів. Також депутати перейменували пароход та парк.

9 квітня у Тернополі демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Пам'ятник знаходився у сквері по вул. В’ячеслава Чорновола.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, вранці почати демонтувати пам’ятник Катерині Другій на однойменній площі в центрі Одеси. Зазначається, що скульптура не має історичної цінності.

До цього рішення про демонтаж пам'ятника Одеська міськрада ухвалила 30 листопада. Скульптурну композицію вирішили передати на зберігання до Одеського художнього музею.