Одеська міськрада підтримала рішення демонтувати памʼятник Катерині II

Одеська міська рада на сесійному засіданні 30 листопада підтримала демонтаж памʼятнику "Засновникам Одеси" з Катериною II та памʼятника Олександру Суворову. За знесення російської імператорки проголосували 43 депутати, один не голосував, пише Суспільне.

За демонтаж Суворова – 41 депутат, троє не голосували.

Мер міста Геннадій Труханов зазначив, що памʼятники можуть перемістити в парк імперського минулого, якщо його створять. Поки що вони перебуватимуть на тимчасовому збереженні в музеї.

У вересні одеські депутати вже намагалися демонтувати памʼятник Катерині II, але тоді за це рішення не вистачило голосів.

Більшість одеситів підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

У листопаді комунальники заховали памʼятник за семиметровою загорожею. За цей рік Катерину II та інших "засновників" в Одесі обмальовували пʼять разів.

Труханов у інтервʼю LB.ua говорив, що він проти "варварського знесення" памʼятника, але не проти демонтажу загалом.