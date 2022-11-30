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Одеська міськрада підтримала рішення демонтувати памʼятник Катерині II

Також підтримано рішення демонтувати Суворова. 

Одеська міськрада підтримала рішення демонтувати памʼятник Катерині II
Пам'ятник Катерині Великій в Одесі
Фото: Думская

Одеська міська рада на сесійному засіданні 30 листопада підтримала демонтаж памʼятнику "Засновникам Одеси" з Катериною II та памʼятника Олександру Суворову. За знесення російської імператорки проголосували 43 депутати, один не голосував, пише Суспільне.

За демонтаж Суворова – 41 депутат, троє не голосували. 

Мер міста Геннадій Труханов зазначив, що памʼятники можуть перемістити в парк імперського минулого, якщо його створять. Поки що вони перебуватимуть на тимчасовому збереженні в музеї. 

У вересні одеські депутати вже намагалися демонтувати памʼятник Катерині II, але тоді за це рішення не вистачило голосів. 

Більшість одеситів підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

У листопаді комунальники заховали памʼятник за семиметровою загорожею. За цей рік Катерину II та інших "засновників" в Одесі обмальовували пʼять разів. 

Труханов у інтервʼю LB.ua говорив, що він проти "варварського знесення" памʼятника, але не проти демонтажу загалом. 

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