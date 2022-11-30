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Учора українські військові знищили ще 500 росіян і три танки

Дані уточнюються.

Учора українські військові знищили ще 500 росіян і три танки
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 88 880 осіб. Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 500 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.   

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 914 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 872 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1 902 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 210 (+1) од,
  • літаків – 280 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 562 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 429 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

 

Нагадаємо, за добу 29 листопада підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

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