Учора українські військові знищили ще 500 росіян і три танки

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 88 880 осіб. Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 500 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 914 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 872 (+6) од,
- артилерійських систем – 1 902 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 210 (+1) од,
- літаків – 280 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 562 (+7),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 429 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Нагадаємо, за добу 29 листопада підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.