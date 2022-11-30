Учора українські військові знищили ще 500 росіян і три танки

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила у війні з Україною близько 88 880 осіб. Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 500 окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 88 880 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 914 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 872 (+6) од,

артилерійських систем – 1 902 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 210 (+1) од,

літаків – 280 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 562 (+7),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 429 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Нагадаємо, за добу 29 листопада підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.