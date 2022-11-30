У селищі біля Мелітополя пролунали вибухи у клубі, де розселилися мобілізовані росіяни

Уночі 30 листопада пролунали вибухи в окупованому селищі Мирне Мелітопольського району.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

“Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після першої години ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ”, – йдеться у повідомленні.

Міський голова уточнив, що росіяни “погуляли потужно – в 30 км від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя”.

Інформація щодо ворожих втрат уточнюється.

Нагадаємо, росіяни збільшують терор на окупованих територіях через поразки на фронті.