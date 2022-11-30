З 1 грудня стартує оформлення документів для підтвердження статусу УБД

З 1 грудня розпочнеться процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

“Міністерство юстиції України здійснило державну реєстрацію Наказу Міністерства оборони України від 10 листопада 2022 року № 369 “Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни – учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з наказом, у Міноборони, ЗСУ, Головному управлінні розвідки Міноборони та ДССТ формуються та починають роботу Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців Збройних Сил України, які брали безпосередню участь в обороні України, захисту безпеки населення та інтересів держави через агресію Росії.

Військовослужбовці мають особисто або у складі підрозділів виконувати бойові завдання, проводити розвідувальні заходи.

Надання статусу учасника бойових дій відбуватиметься відповідно до алгоритму, що можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, влітку при Міністерстві у справах ветеранів України відновила роботу Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій добровольцям.