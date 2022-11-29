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Львівська облрада вимагає заборонити діяльність УПЦ МП на території області

Також депутати звернулись до Верховної Ради щодо заборони діяльності релігійних організацій УПЦ МП. 

Львівська облрада вимагає заборонити діяльність УПЦ МП на території області
Фото: Пресслужба Львівської облради

Сьогодні, 29 листопада, депутати Львівської обласної ради прийняли рішення про необхідність заборони діяльності релігійних організацій УПЦ МП на території Львівської області.

Про це повідомила пресслужба Львівської облради.

Депутати звернулись до Верховної Ради України щодо внесення відповідних законодавчих змін з метою заборони діяльності релігійних організацій УПЦ МП. 

Також обласна рада рекомендує органам місцевого самоврядування Львівщини сприяти зміні підлеглості громад УПЦ МП шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів релігійних громад.

Крім того, депутати вирішили звернутися до правоохоронних органів та Сил тероборони ЗСУ щодо забезпечення збереження майна, культурних цінностей релігійних організацій, які вирішили перейти до інших конфесій.

Як раніше повідомлялось, УПЦ МП продовжує лихоманити. Після чергового скандалу – з піснеспівами про «звон пливьот над Росією» – терміново призначили засідання Синоду. Очікувалося, на ньому будуть прийняті рішення, які докорінно змінять ситуацію. Ну добре, не те щоб докорінно, ну хоча б якось покращать.

За день до Синоду в Лавру (а також в Корецький і Зимненський монастирі і до Сарненського єпископа Анатолія) прийшли з обшуками співробітники СБУ. За підсумками прозвітували про вилучену пропагандистську літературу, мільйони готівки та виявлення «сумнівних громадян» РФ з російськими або й підробними українськими паспортами. 

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