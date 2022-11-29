Через російські обстріли пошкоджені електролінії у чотирьох громадах Сумщини

Російськими обстрілами були пошкоджені електролінії у Ямпільській, Глухівській, Краснопільській та Білопільській громадах Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Без світла залишились:
- у Ямпільській громаді - 2676 абонентів;
- у Глухівській - 7 абонентів;
- у Краснопільській - 649 абонентів;
- у Білопільській - 64 абоненти.
На місці пошкоджень працюють енергетики, котрі намагаються якнайшвидше повернути живлення.
Нагадаємо, по Оріхову у Запорізькій області ведеться артилерійський та ракетний вогонь. За добу зафіксовано 70 обстрілів, половина з них по цивільній інфраструктурі.