Через російські обстріли пошкоджені електролінії у чотирьох громадах Сумщини

Без світла залишились більше трьох тисяч абонентів.

Російськими обстрілами були пошкоджені електролінії у Ямпільській, Глухівській, Краснопільській та Білопільській громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Без світла залишились:

у Ямпільській громаді - 2676 абонентів;

у Глухівській - 7 абонентів;

у Краснопільській - 649 абонентів;

у Білопільській - 64 абоненти.

На місці пошкоджень працюють енергетики, котрі намагаються якнайшвидше повернути живлення.

Нагадаємо, по Оріхову у Запорізькій області ведеться артилерійський та ракетний вогонь. За добу зафіксовано 70 обстрілів, половина з них по цивільній інфраструктурі.