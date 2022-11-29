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Через російські обстріли пошкоджені електролінії у чотирьох громадах Сумщини

Без світла залишились більше трьох тисяч абонентів.

Через російські обстріли пошкоджені електролінії у чотирьох громадах Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Російськими обстрілами були пошкоджені електролінії у Ямпільській, Глухівській, Краснопільській та Білопільській громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Без світла залишились: 

  • у Ямпільській громаді - 2676 абонентів;
  • у Глухівській - 7 абонентів;
  • у Краснопільській - 649 абонентів;
  • у Білопільській - 64 абоненти. 

На місці пошкоджень працюють енергетики, котрі намагаються якнайшвидше повернути живлення.

Нагадаємо, по Оріхову у Запорізькій області ведеться артилерійський та ракетний вогонь. За добу зафіксовано 70 обстрілів, половина з них по цивільній інфраструктурі. 

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