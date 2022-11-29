У Херсоні має світло вже 41% споживачів

Також енергетики подали напругу на залізницю.

Станом на вечір вівторка, 29 листопада, у Херсоні відновлено електропостачання для 41% побутових споживачів.

Про це повідомив у Телеграм голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Сьогодні електропостачання вже відновлено у центральній частині міста та мікрорайонах: ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів", - написав Янушевич.

Він зазначив, що до електропостачання було також підключено міську лікарню імені Лучанського. Також енергетики подали напругу на залізницю.

Нагадаємо, що чергові два тимчасові мости, передані європейськими партнерами, встановлять у Херсонській області.

Також унаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджена насосна станція “Миколаївводоканал”, що розташована у Херсонській області. Тому ще якийсь час жителі Миколаєва отримуватимуть технічну воду.