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Україні допомагають з енергообладнанням майже вся Європа, а також США, Канада та Японія, - Шмигаль

Енергосистема України залишається цілісною, сказав очільник уряду.

Україні допомагають з енергообладнанням майже вся Європа, а також США, Канада та Японія, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Для покращення ситуації з енергетикою Україні потрібні потужна протиповітряна оборона, а також можливість швидко проводити ремонтні роботи.

Про це йдеться у заяві прем'єра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 29 листопада.

За словами очільника уряду, енергосистема України залишається цілісною - заживлені всі регіони, крім Херсонської області. Загалом виробництво електроенергії покриває 70% від потреб, дефіцит становить 30%.

"Два ключові компоненти, аби ситуація покращилася: потужна протиповітряна оборона, яка здатна захистити наше небо, і швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання. Стосовно ППО. За останній місяць є суттєвий прогрес. Насамперед завдяки постачанню сучасних західних систем", - пояснив прем'єр.

Другим важливим аспектом, за словами Шмигаля, є ремонти та постачання додаткового енергообладнання. І наразі у розв'язання цього питання Україні допомагає майже вся Європа, а також США, Канада та Японія.

"Для прикладу, тільки Литва передала нам 114 трансформаторів. Водночас потрібно розуміти, що виробництво, ремонт та встановлення нового енергетичного обладнання - це надзвичайно складний технологічний процес, який у мирний час міг займати багато місяців. Сьогоднішній час не мирний, а тому намагаємося місяці перетворити в тижні, а тижні - у дні. Тисячі енергетиків для цього працюють щодня та щоночі", - додав він.

Нагадаємо, що на засіданні уряду Денис Шмигаль заявив, що місцева влада має пояснити людям, чому деякі будинки в українських містах не відключають від електроенергії, в той час як в інших випадках є тривалі відключення.

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