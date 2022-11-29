Українські бійці за кілька тижнів змогли б опанувати ЗРК Patriot, - Ігнат

Передача Україні систем Patriot є політичним питанням, однак у разі їх надання українські військові за кілька тижнів могли б їх опанувати.

Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Ми маємо приклади опанування Iris та NASAMS. Знадобилося всього кілька тижнів, щоб наші військовослужбовці - доволі молоді люди, але обрані були найкращі, найпідготовленіші фахівці - за кілька тижнів опанували техніку. Техніка новітня, техніка доволі таки сучасна і автоматизована. Тому там людський фактор помилки зменшений до мінімуму. Думаю, проблем із цим не буде, треба лише техніка", - сказав він.

Ігнат також пояснив, що дальність застосування однієї пускової установки Patriot становить 150 км. Тож чим більше систем передадуть ЗСУ, тим більшу лінію оборони буде перекрито.

Нагадаємо, минулого понеділка Німеччина запропонувала Польщі розмістити на польсько-українському кордоні системи протиракетної оборони Patriot після інциденту з падінням ракети на польській території. Польща, зі свого боку, запропонувала розгорнути ці комплекси з українського боку кордону.

На думку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, прохання Польщі надіслати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорювати з НАТО.

Вчора голова владної партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський підтримав передачу Україні ЗРК Patriot. На його думку, ракети на заході України захистять Польщу. А позиція Німеччини не дає підстав вважати, що вони вирішать стріляти по російських ракетах.