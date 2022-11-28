Качинський підтримав передачу Україні ракет Patriot

Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський підтримав передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє Rzeczpospolita.
"Ці ракети будуть корисні в цій війні, але вони будуть корисні там, де їх використовуватимуть. Поки що позиція Німеччини не дає підстав вважати, що вони вирішать стріляти по російських ракетах", – зазначив Качинський.
Окрім цього, за його словами, ракети на заході України дуже добре захистили б Польщу.
"Звідси ця пропозиція, яка, здається, принаймні варта розгляду німцями. Якщо вони хочуть дати якусь зброю, досить стару, але ще сучасну, то її треба використовувати, а не просто ставити", - сказав Качинський.
Він також додав, що ставлення Німеччини поки що не вказує на те, що ця країна буде готова стати першою країною НАТО, яка вступить у війну.
Зазначимо, що Patriot — це американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована в США.
Нагадаємо, що, на думку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, прохання Польщі надіслати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорювати з НАТО.
Перед цим Німеччина Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір. А міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.
Як вважає заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, українські військові можуть досить швидко навчитися користуватися системою протиракетної оборони Patriot.