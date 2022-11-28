У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
Юрій Макаров: «Російська культура ― як горила в зоопарку. Вона здається цікавою, але ти не готовий прибрати стіну між вами»
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
ГоловнаСуспільствоВійна

Качинський підтримав передачу Україні ракет Patriot

На його думку, ракети на заході України захистять Польщу.

Качинський підтримав передачу Україні ракет Patriot
Скріншот відео
Фото: TVP

Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський підтримав передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"Ці ракети будуть корисні в цій війні, але вони будуть корисні там, де їх використовуватимуть. Поки що позиція Німеччини не дає підстав вважати, що вони вирішать стріляти по російських ракетах", – зазначив Качинський.

Окрім цього, за його словами, ракети на заході України дуже добре захистили б Польщу.

"Звідси ця пропозиція, яка, здається, принаймні варта розгляду німцями. Якщо вони хочуть дати якусь зброю, досить стару, але ще сучасну, то її треба використовувати, а не просто ставити", - сказав Качинський.

Він також додав, що ставлення Німеччини поки що не вказує на те, що ця країна буде готова стати першою країною НАТО, яка вступить у війну.

Зазначимо, що Patriot — це американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована в США.

Нагадаємо, що, на думку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, прохання Польщі надіслати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорювати з НАТО.

Перед цим Німеччина Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір. А міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як вважає заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, українські військові можуть досить швидко навчитися користуватися системою протиракетної оборони Patriot. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також