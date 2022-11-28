Качинський підтримав передачу Україні ракет Patriot

На його думку, ракети на заході України захистять Польщу.

Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський підтримав передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"Ці ракети будуть корисні в цій війні, але вони будуть корисні там, де їх використовуватимуть. Поки що позиція Німеччини не дає підстав вважати, що вони вирішать стріляти по російських ракетах", – зазначив Качинський.

Окрім цього, за його словами, ракети на заході України дуже добре захистили б Польщу.

"Звідси ця пропозиція, яка, здається, принаймні варта розгляду німцями. Якщо вони хочуть дати якусь зброю, досить стару, але ще сучасну, то її треба використовувати, а не просто ставити", - сказав Качинський.

Він також додав, що ставлення Німеччини поки що не вказує на те, що ця країна буде готова стати першою країною НАТО, яка вступить у війну.

Зазначимо, що Patriot — це американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією Raytheon, що розташована в США.

Нагадаємо, що, на думку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, прохання Польщі надіслати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорювати з НАТО.

Перед цим Німеччина Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір. А міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Як вважає заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, українські військові можуть досить швидко навчитися користуватися системою протиракетної оборони Patriot.