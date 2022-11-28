Під Бахмутом ворог завдає 180-200 артилерійських ударів за добу, - Череватий

Бахмут залишається епіцентром головної битви за Україну.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Еспресо.

"На цьому напрямку ворог діє найагресивніше. Він проводить атаки й вогневі удари. У середньому ворог завдає десь 180-200 ударів за добу з артилерії. Противник й далі намагається штурмувати наші позиції. Є розмитість ґрунтів, тому ворог змінив тактику. Окупанти не завжди можуть використовувати танки, бронетранспортери або бойові машини піхоти", - пояснив Череватий.

За словами речника, противник формує менші групи й намагається просочуватися до наших позицій.

"В умовах туману ускладнюються дії ЗСУ. Але українські захисники знаходять варіанти боротьби з ворогом. ЗСУ знищують ворога використовуючи безпілотники та інші засоби. Армія РФ щодоби зазнає великих втрат. Головне, що ворогу не вдається прорвати нашу лінію оборони", - додав Череватий.

Нагадаємо, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках вороги продовжують спроби наступальних дій. Здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.