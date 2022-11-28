Росіяни здійснили з РСЗВ близько 10 обстрілів позицій українських військ і цивільних об’єктів, - Генштаб

Російські окупанти здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об’єктах.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Водночас зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Рашисти утримують в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.
За даними українського командування, ситуація на фронті станом на 19.00 28 листопада така:
- на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;
- на Слобожанському російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області;
- на Куп’янському росіяни ведуть оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині;
- на Лиманському загарбники зосереджуються на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли з усіх видів артилерії неподалік Макіївки і Невського Луганської області та Ямполівки і Торського на Донеччині;
- на Бахмутському та Авдіївському вороги продовжують спроби наступальних дій. Здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області;
- на Новопавлівському окупанти обстріляли з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне, що на Донеччині;
- на Запорізькому росіяни обороняються. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам’янське Запорізької області;
- на Криворізькому та Херсонському загарбники ведуть оборону позицій на тимчасово зайнятих територіях. Не припиняють артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і Херсона.
Нагадаємо, на Сумщині за пів дня 28 листопада зафіксували три десятки "приходів" із території Росії.
За словами міністра борони Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 000 ракетних ударів.