Росіяни здійснили з РСЗВ близько 10 обстрілів позицій українських військ і цивільних об’єктів, - Генштаб

Також окупанти утримують у готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

Російські окупанти здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об’єктах.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Водночас зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Рашисти утримують в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

За даними українського командування, ситуація на фронті станом на 19.00 28 листопада така:

на Волинському , Поліському та Сіверському напрямках - суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;

, та напрямках - суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено; на Слобожанському російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області;

російські окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області; на Куп’янському росіяни ведуть оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині;

росіяни ведуть оборону раніше зайнятих рубежів. Здійснили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині; на Лиманському загарбники зосереджуються на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли з усіх видів артилерії неподалік Макіївки і Невського Луганської області та Ямполівки і Торського на Донеччині;

загарбники зосереджуються на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли з усіх видів артилерії неподалік Макіївки і Невського Луганської області та Ямполівки і Торського на Донеччині; на Бахмутському та Авдіївському вороги продовжують спроби наступальних дій. Здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області;

та вороги продовжують спроби наступальних дій. Здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському окупанти обстріляли з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне, що на Донеччині;

окупанти обстріляли з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне, що на Донеччині; на Запорізькому росіяни обороняються. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам’янське Запорізької області;

росіяни обороняються. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам’янське Запорізької області; на Криворізькому та Херсонському загарбники ведуть оборону позицій на тимчасово зайнятих територіях. Не припиняють артилерійські обстріли населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і Херсона.

Нагадаємо, на Сумщині за пів дня 28 листопада зафіксували три десятки "приходів" із території Росії.

За словами міністра борони Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 000 ракетних ударів.