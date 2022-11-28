У Рівненському районі 28 листопада трапилася дорожньо-транспортна пригода. В результаті загинуло четверо осіб.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, близько 14.30 поблизу села Мирне колишнього Костопільського району зіткнулися легкове авто й вантажівка.

"За попередньою інформацією, унаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинуло четверо осіб із легковика: двоє жінок та двоє чоловіків," - зазначили в поліції.

Наразі рух на ділянці дороги, де трапилася ДТП, ускладнений. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Нацполіції та рятувальники. Обставини автопригоди з'ясовують.

Фото: Поліція Рівненської області

Фото: Поліція Рівненської області

Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області

Нагадаємо, у Латвії ввечері 26 листопада поблизу Айнажа трапилася ДТП з автобусом, який виконував замовлення сил оборони Естонії і перевозив українських військових. Водій авто загинув. Українські бійці перебувають у лікарні.

За інформацією Нацполіції, за 9 місяців 2022 року кількість аварій на автошляхах України зменшилася у 1,8 раза.