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Одна людина загинула під час удару росіян по Дніпру

Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих складів.

Одна людина загинула під час удару росіян по Дніпру
Фото: Телеграм-канал Миколи Лукашука

Удар росіян по Дніпру, який стався 26 листопада, забрав життя однієї людини. 

Про це у Телеграм повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей. Троє все ще у лікарнях", - написав Резніченко.

Нагадаємо, що 26 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. "Приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Серед 13 постраждалих людей унаслідок російського обстрілу є підліток.

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