Одна людина загинула під час удару росіян по Дніпру

Удар росіян по Дніпру, який стався 26 листопада, забрав життя однієї людини.

Про це у Телеграм повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Щойно рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів зруйнованих ракетою складів. Під час атаки постраждали 13 людей. Троє все ще у лікарнях", - написав Резніченко.

Нагадаємо, що 26 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. "Приліт" зафіксували в Амур-Нижньодніпровському районі. Серед 13 постраждалих людей унаслідок російського обстрілу є підліток.