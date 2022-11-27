​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Літак окупантів зруйнував п'ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині
Літак окупантів зруйнував п'ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
ГоловнаСуспільствоВійна

Йдеться не про наступ ЗСУ, а про захист мирного населення, - Подоляк про передачу Україні Patriot

Він підкреслив, що ініціатива Польщі щодо передачі Києву таких систем є правильною.

Йдеться не про наступ ЗСУ, а про захист мирного населення, - Подоляк про передачу Україні Patriot
Фото: скрін відео

Система ППО Patriot не є наступальною зброєю. Вона допоможе Україні захистити дітей та населення від російських ракет.

Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"ЗРК Patriot та ескалація - слова, що не можуть бути сумісними в одному реченні. ППО - це не про наступи. Це виключно про захист дітей та мирного населення від ракетних ударів", - зазначив Подоляк.

Радник голови ОП підкреслив, що ініціатива Польщі щодо передачі таких протиракет Україні правильна. Проте рішення з цього питання повинна прийняти Німеччина.

Нагадаємо, що на думку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, прохання Польщі надіслати комплекси Patriot безпосередньо в Україну необхідно обговорювати з НАТО.

Перед цим Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір. А міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також