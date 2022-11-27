Росіяни намагаються захопити Павлівку і Вугледар на Донеччині для подальшого наступу на північ

Російська армія намагається захопити Павлівку і Вугледар на Донеччині, щоб продовжити наступ на північ області.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Район навколо міст Павлівка та Вугледар у південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів, хоча частина території перейшла з рук в руки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що і Україна, і Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. При цьому російські морпіхи зазнали великих втрат.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 November 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ZWsADrjj3l — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022

"Ця територія залишається запеклою, частково тому, що Росія вважає, що ця територія може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області", – вважають аналітики.

Однак, Росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо професійних військ сил для оперативного прориву, йдеться у зведенні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 87 310 осіб.