Росіяни намагаються захопити Павлівку і Вугледар на Донеччині для подальшого наступу на північ

Російська армія намагається захопити Павлівку і Вугледар на Донеччині, щоб продовжити наступ на північ області.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
"Район навколо міст Павлівка та Вугледар у південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів, хоча частина території перейшла з рук в руки", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що і Україна, і Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. При цьому російські морпіхи зазнали великих втрат.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 November 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/wQFhk7Fvrq
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ZWsADrjj3l
"Ця територія залишається запеклою, частково тому, що Росія вважає, що ця територія може стати стартовою точкою для майбутнього великого наступу на північ, щоб захопити решту контрольованої Україною Донецької області", – вважають аналітики.
Однак, Росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо професійних військ сил для оперативного прориву, йдеться у зведенні.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 87 310 осіб.