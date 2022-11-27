Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Літак окупантів зруйнував п'ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині
Літак окупантів зруйнував п'ятиповерхівку у Часовому Ярі на Донеччині
На журналістку Юлію Забеліну здійснили другий напад за два місяці
На журналістку Юлію Забеліну здійснили другий напад за два місяці
Сьогодні – День памʼяті жертв Голодомору
Сьогодні – День памʼяті жертв Голодомору
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
ГоловнаСуспільствоЖиття

Рятувальники розгорнули майже тисячу “Пунктів незламності”

Фахівці рекомендують українцям вже зараз записувати адреси найближчих пунктів.

Рятувальники розгорнули майже тисячу “Пунктів незламності”
Фото: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула 979 “Пунктів незламності”, повідомила пресслужба рятувальників.

Від початку їх функціонування допомогу надано вже понад 67 400 особам. З них у мобільних пунктах на базі наметів – понад 57 250 громадянам.

“Комплектування та функціонування зазначених пунктів здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування”, – нагадали у ДСНС.

Зазначимо, фахівці рекомендують українцям вже зараз дізнатися адреси найближчих “Пунктів незламності” на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії, щоби напевне знати, де шукати надійного прихистку. 

Знайти Пункт незламності у вашому населеному пункті можна за цим посиланням: nezlamnist.gov.ua.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що підготовлено вже понад 4 тисячі "Пунктів незламності"

У них безкоштовно й цілодобово доступні базові послуги: електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також