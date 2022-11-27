Рятувальники розгорнули майже тисячу “Пунктів незламності”

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула 979 “Пунктів незламності”, повідомила пресслужба рятувальників.
Від початку їх функціонування допомогу надано вже понад 67 400 особам. З них у мобільних пунктах на базі наметів – понад 57 250 громадянам.
“Комплектування та функціонування зазначених пунктів здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування”, – нагадали у ДСНС.
Зазначимо, фахівці рекомендують українцям вже зараз дізнатися адреси найближчих “Пунктів незламності” на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії, щоби напевне знати, де шукати надійного прихистку.nezlamnist.gov.ua.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що підготовлено вже понад 4 тисячі "Пунктів незламності".
У них безкоштовно й цілодобово доступні базові послуги: електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.