Частина Житомира залишилася без світла через перенавантаження

Частина Житомира залишилася без світла через перевантаження електромережі.

Про це повідомляє Міський інформаційний центр у фейсбуці.

"Через велике навантаження на електромережу відключено електропостачання до центральної частини міста, району Богунії та Крошні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що електропостачання відновлять після стабілізації напруги.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що поки неможливо відновити роботу декількох електропідстанцій, які обстріляли росіяни. За словами мера Сергія Сухомлина, для ремонту потрібно обладнання, яке треба замовляти і тривалий час очікувати з виробництва.

Ракетні удари по підстанціям Житомира було завдано 10 жовтня. Тоді ж постраждали освітній заклад і будинки мирних мешканців. Крім того, енергообʼєкти Житомира були обстріляні 18 жовтня. Унаслідок ударів місто лишилося без води і світла.

Наприкінці жовтня частину Житомира також відключали від електроенергії через перевантаження однієї з підстанцій.