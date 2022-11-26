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"Не більше 5 годин": киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла

Стабілізаційні графіки наразі не діють, поки  ситуація в енергосистемі не стабілізується.

"Не більше 5 годин": киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в Києві, продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин", - йдетьсяв повідомленні.

Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується.

"Якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки рф з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин - прохання повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн канали: чат-бот у Telegram або Viber та нашу сторінку Facebook", - зазначається в повідомленні.

У компанії наголосили, що енергетики всієї країни цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. Містян просять після ввімкнення світла не вмикати одночасно всі електроприлади, бо це може призвести до нової аварії в вашому мікрорайоні або будинку.

Нагадаємо, Пперебої з електропостачанням погіршилися після російського обстрілу 23 листопада. Майже весь Київ, інші обласні центрі та менші населені пункти були знеструмлені. 24 листопада станом на вечір електроенергію вдалося повернути 40% столиці.

 Наразі в Києві теплопостачання відновили у 90% житлових будинків. Проте без світла залишаються ще чверть споживачів.

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