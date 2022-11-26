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Вже працюють 73% мобільної мережі України, - Федоров

Найвідчутніші проблеми помітні в Донецькій та Запорізькій областях.

Вже працюють 73% мобільної мережі України, - Федоров
Фото: EPA/UPG

Після наймасштабнішого знеструмлення внаслідок ракетної атаки росіян 23 листопада, станом на 26 листопада, вже працює 73% мобільної мережі України.

Мобільні оператори перепідключили половину базових станцій, повідомив у Телеграм віце-прем'єр Михайло Федоров.

За його словами, ситуація значно покращилася у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Зв‘язок також стабілізується у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

"У інших областях поки що маємо труднощі зі зв‘язком. Найвідчутніші проблеми в Донецькій та Запорізькій областях. Але енергетики та телеком-компанії працюють 24/7, щоб якомога швидше повернути людям зв‘язок на всій території України", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, що станом на ранок суботи, 26 листопада, введено в роботу ще один атомний блок, що дозволило знизити дефіцит електроенергії в Україні до 25%. 

Також у Херсоні 26 листопада розпочато подачу електропостачання.

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