Повноцінне відновлення електропостачання у Херсоні займе кілька днів.

У Херсоні розпочато подачу електропостачання.

Про це повідомив у Телеграм керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Першочергово світло подають на об’єкти критичної інфраструктури міста. Надалі – побутовим споживачам. Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо", - написав він.

В ОВА радять мешканцям не поспішати вмикати побутові електропристрої. Можливі перепади напруги і техніка може згоріти.

Раніше повідомлялося, що з суботи, 26 листопада, та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж Херсона.