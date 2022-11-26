У Херсоні розпочато подачу електропостачання.
Про це повідомив у Телеграм керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Першочергово світло подають на об’єкти критичної інфраструктури міста. Надалі – побутовим споживачам. Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо", - написав він.
В ОВА радять мешканцям не поспішати вмикати побутові електропристрої. Можливі перепади напруги і техніка може згоріти.
Раніше повідомлялося, що з суботи, 26 листопада, та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж Херсона.