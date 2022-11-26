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У Херсоні з'явилося світло

Повноцінне відновлення електропостачання у Херсоні займе кілька днів.

У Херсоні з'явилося світло
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

У Херсоні розпочато подачу електропостачання.

Про це повідомив у Телеграм керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Першочергово світло подають на об’єкти критичної інфраструктури міста. Надалі – побутовим споживачам. Повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятиму окремо", - написав він.

В ОВА радять мешканцям не поспішати вмикати побутові електропристрої. Можливі перепади напруги і техніка може згоріти.

Раніше повідомлялося, що з суботи, 26 листопада, та протягом кількох діб планується провести тестове заживлення електромереж Херсона.

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