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У Вишгороді обстежують руйнування будинку на місці російського удару, - ОВА

В ОВА обіцяють відновити зруйновані будинки.

У Вишгороді обстежують руйнування будинку на місці російського удару, - ОВА
Фото: Олексій Кулеба

Комісії обстежують руйнування на місці влучання російської ракети в житловий будинок у Вишгороді.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Вишгород. Розповів президенту України Володимиру Зеленському про роботу з ліквідації наслідків влучання російської ракети в житловий будинок. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога та тимчасове житло", - зазначив він.

За словами Кулеби, на місці прильоту ракети завершили роботу криміналісти. Уже працюють комісії, що обстежують руйнування і фіксують потребу в будівельних матеріалах, необхідних для відбудови.

"Відновимо будинки якнайшвидше. Працюємо, підтримуємо наших людей та наближаємося до перемоги", - додає очільник регіону. 

Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, що кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії у Вишгороді збільшилася до семи.

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