Втрати росіян пораненими приблизно утричі вищі, ніж убитими, – речник Східного угруповання військ

Бахмут залишається найгарячішою ділянкою фронту. Щодоби росіяни проводять у середньому 200 обстрілів: як позицій військових, так і самого міста.

Бахмут і Авдіївський напрямок є пріорітетом для атак ворога. Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив у ефірі телемарафону.

Окупанти використовують ствольну артилерію, танки, міномети, авіацію. Вони також почали перегруповання.

"Проте, не дивлячись на всі свої зусилля, вони зустрічають надпотужний опір наших військовослужбовців. Не дивлячись, знову ж таки, на погодні умови", – зазначив Череватий.

Він додав, що ворог зазнає величезних втрат у живій силі і техніці.

Сили оборони завдають ударів високоточними боєприпасами по штабах, складах, по великому скупченню техніки та особового складу і в Донецькій, і в Луганській областях. Ситуація в Луганській області мала більший розголос, бо там під потужний вогонь артилерії потрапили мобілізовані росіяни. Деякі з них почали відступати і намагались потрапити назад до Росії, окупанти заганяли їх у Сватовому в підвал і оголошували дезертирами.

Родичі призваних окупантів почали протести, і вчора президент РФ був змушений імітувати зустріч з родинами мобілізованих.

"Хоча насправді це були підставні особи. Але те, що вони були змушені робити реакцію на дії цих родичів – це уже показово", – зазначив Череватий.

Він додав, що часткова мобілізація в Росії – це фікція, процес призову триває.

"Втрати більше 86 000 особового складу – врахуйте, це тільки вбитими, а десь утричі більше пораненими і тих, хто вибув з якихось причин з поля бою", – зазначив Череватий.

Нагадаємо, за даними міністерства оборони Великої Британії, більшість мобілізованих росіян мали досвід військової служби, але не всі. Крім того, численні дані свідчать про мобілізацію без належної перевірки стану здоровʼя – чимало окупантів змушені служити з серйозними хронічними захворюваннями.