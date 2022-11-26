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Від російської агресії загинуло вже 440 українських дітей

849 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Від російської агресії загинуло вже 440 українських дітей
Фото: EPA/UPG

Станом на 26 листопада від російської агресії в Україні постраждало понад 1289 дітей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 440 дітей загинуло та понад 849 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

“Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, – зазначили в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 32.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, російські окупанти у Луганській області підготували 10,5 тисяч дітей для вивезення в так звані пансіонати.

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