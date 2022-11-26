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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини зі станкового гранатомету

20 боєприпасів зірвалися на нашій території. 

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини зі станкового гранатомету
Фото: станковий гранатомет АГС

Російська армія у суботу, 26 листопада обстріляла Білопільську громаду Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Близько 16:30 російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади.

Ворог використав станковий гранатомет (АГС), 20 боєприпасів зірвалися на нашій території. 

“На щастя, обійшлося без руйнувань”, – зазначив Живицький.

Нагадаємо, протягом дня 25 листопада російські окупаційні війська обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади Сумської області

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