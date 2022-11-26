Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини зі станкового гранатомету

Російська армія у суботу, 26 листопада обстріляла Білопільську громаду Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Близько 16:30 російські військові обстріляли прикордонне село Білопільської громади.
Ворог використав станковий гранатомет (АГС), 20 боєприпасів зірвалися на нашій території.
“На щастя, обійшлося без руйнувань”, – зазначив Живицький.
Нагадаємо, протягом дня 25 листопада російські окупаційні війська обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади Сумської області.