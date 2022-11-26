Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Перехоплення ГУР: окупанти розстріляли 28 ромів за те, що ті отруїли роту росіян горілкою
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
У Херсоні знову лунають вибухи
У Херсоні знову лунають вибухи
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
​Путіну нічого сказати росіянам. І це початок його кінця
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
ГоловнаСуспільствоВійна

У 14 областях і в Києві все ще діють обмеження електропостачання, – Зеленський

Обмеження діють для 100 тис. абонентів у кожному з регіонів.

У 14 областях і в Києві все ще діють обмеження електропостачання, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Станом на ранок 26 листопада без електропостання було вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері. 

Про це йдеться у сьогоднішньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

“Цієї доби наші енергетики продовжили відновлення системи. І маємо вже більше можливостей генерувати й постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним”, – додав він.

У 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш як 100 тис. абонентів у кожному з регіонів.

“Якщо увечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, наскільки важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям столиці таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також