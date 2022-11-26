У 14 областях і в Києві все ще діють обмеження електропостачання, – Зеленський

Станом на ранок 26 листопада без електропостання було вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері.
Про це йдеться у сьогоднішньому зверненні президента України Володимира Зеленського.
“Цієї доби наші енергетики продовжили відновлення системи. І маємо вже більше можливостей генерувати й постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним”, – додав він.
У 14 областях і в Києві все ще діють обмеження для більш як 100 тис. абонентів у кожному з регіонів.
Нагадаємо, з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям столиці таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.