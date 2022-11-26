На Алеї сміливості у Києві відкрили табличку з ім’ям прем’єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте. Про це йдеться на сайті президента України.
“Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте відвідали Алею сміливості на площі Конституції в Києві та взяли участь у відкритті символічної таблички з ім’ям голови литовського уряду”, – йдеться у повідомленні.
Цю табличку створили на знак подяки за допомогу, яку Литва надала Україні в боротьбі з російським агресором.
Як наголосив Глава Української держави, імена наших друзів і партнерів, які були поряд з українцями з початку повномасштабного вторгнення Росії, мають бути закарбовані не лише в пам’яті людей, а й у металі, щоб їх бачили наступні покоління.
“Це місце для великих людей, які допомагають Україні, підтримують нас із початку повномасштабного вторгнення Росії. Я хочу подякувати вам”, – сказав Зеленський.
Шимоніте зазначила, що допомога й підтримка – це найменше, що литовський народ може зробити для України, щоб віддячити за ту стійкість і звитягу, яку виявляють українці заради всієї Європи.
“Ми будемо стояти до вашої перемоги, тому що те, що ви робите, важливо й для нас”, – сказала Інгріда Шимоніте.
Нагадаємо, сьогодні до України прибула голова уряду Литви Інґріда Шимоніте. Її візит відбувся в один день із премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.