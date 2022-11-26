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На Алеї сміливості у Києві відкрили табличку з ім’ям прем’єр-міністра Литви

Інгріда Шимоніте і Володимир Зеленський взяли участь у церемонії.

На Алеї сміливості у Києві відкрили табличку з ім’ям прем’єр-міністра Литви
Фото: Сайт президента

На Алеї сміливості у Києві відкрили табличку з ім’ям прем’єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте. Про це йдеться на сайті президента України.

“Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте відвідали Алею сміливості на площі Конституції в Києві та взяли участь у відкритті символічної таблички з ім’ям голови литовського уряду”, – йдеться у повідомленні. 

Цю табличку створили на знак подяки за допомогу, яку Литва надала Україні в боротьбі з російським агресором.

Як наголосив Глава Української держави, імена наших друзів і партнерів, які були поряд з українцями з початку повномасштабного вторгнення Росії, мають бути закарбовані не лише в пам’яті людей, а й у металі, щоб їх бачили наступні покоління.

Фото: Сайт президента

“Це місце для великих людей, які допомагають Україні, підтримують нас із початку повномасштабного вторгнення Росії. Я хочу подякувати вам”, – сказав Зеленський.

Шимоніте зазначила, що допомога й підтримка – це найменше, що литовський народ може зробити для України, щоб віддячити за ту стійкість і звитягу, яку виявляють українці заради всієї Європи.

Прем’єр-міністр Литовської Республіки висловила думку, що заснування Алеї сміливості спонукатиме друзів України приходити на це місце. Вона зазначила, що відвідає Алею разом зі своїми друзями та сім’єю після перемоги України.

Фото: Сайт президента

“Ми будемо стояти до вашої перемоги, тому що те, що ви робите, важливо й для нас”, – сказала Інгріда Шимоніте.

Нагадаємо, сьогодні до України прибула голова уряду Литви Інґріда Шимоніте. Її візит відбувся в один день із премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

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