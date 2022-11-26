У Литві ремонтують дві САУ для України

Німецькі САУ "Panzerhaubitzen 2000", які ЗСУ використовують на війні з РФ, ремонтують у Литві.
Про це повідомляє у Facebook міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
"Ще дві самохідні гаубиці невдовзі повернуться в експлуатацію, а кількість PzH2000, відремонтованих у Литві компанією LDS, сягне 6", - йдеться у заяві.
Panzerhaubitzen 2000 - це німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.
Нагадаємо, що литовці зібрали 750 тис. доларів, за які куплять для України 3 морські безпілотники.
Також Норвегія відправляє до України новий пакет військової допомоги, який містить зимовий одяг, аптечки та одну САУ.