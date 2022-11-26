У Литві ремонтують дві САУ для України

Panzerhaubitzen 2000 стріляє на відстань до 30 км.

Німецькі САУ "Panzerhaubitzen 2000", які ЗСУ використовують на війні з РФ, ремонтують у Литві.

Про це повідомляє у Facebook міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Ще дві самохідні гаубиці невдовзі повернуться в експлуатацію, а кількість PzH2000, відремонтованих у Литві компанією LDS, сягне 6", - йдеться у заяві.

Panzerhaubitzen 2000 - це німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Для стрільби ці САУ використовують стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Боєкомплект установки складається із 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.

Нагадаємо, що литовці зібрали 750 тис. доларів, за які куплять для України 3 морські безпілотники.

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