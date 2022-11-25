У Краматорську на Донеччині правоохоронці під час обласної операції "Зброя та вибухівка" викрили групу осіб, яка займалася незаконним обігом зброї.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Донецької області.

Восьмеро жителів віком від 30 до 50 років володіли арсеналом нелегальної зброї та використовували військову форму. При цьому до складу військових формувань затримані не входили, діяли під вивіскою громадської організації.

"Встановлено, що в серпні 2022 року правопорушники надавали послуги підприємцям щодо супроводу вантажів із алкоголем, забороненим для ввезення на Донеччину. За грошову винагороду вони мали забезпечити безперешкодний проїзд фур крізь блокпости без огляду", - розповіли в поліції.

Під час обшуків в офісі організації та за місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили автоматичну зброю, протитанкові гранатомети, міни, ручні гранати, підривачі, набої, вибухівку, прилади для зв’язку, квадрокоптер, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи. Також було виявлено наркотичні речовини.

У поліції додали, що двоє фігурантів - уродженці Росії, мають судимість за участь у підрозділах "розвідки ДНР". Одного із них також притягують до відповідальності за шахрайство, підробку документів і самовільне присвоєння владних повноважень службової особи.

Речові докази віддали на експертизу. За її результатами затриманим повідомлять про підозру у незаконному поводженні зі зброєю (ст. 263 ККУ). Їм загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах. Також вдалося запобігти нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини.