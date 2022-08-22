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СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини

Підозрювані в торгівлі зброєю опинились під вартою.

СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини
Фото: СБУ

Служба безпеки України нейтралізувала кримінальне угруповання, яке займалось незаконним збутом бойових засобів ураження. Затримано двох організаторів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

Члени угруповання намагались продати автомат АК-74 з боєприпасами за 40 тис. грн.

Серед вилученого у зловмисників були снайперська гвинтівка з пристроями для безшумної стрільби, осколкові гранати і автомати Калашникова, у тому числі виробництва РФ.

"Встановлено, що до складу банди входило декілька жителів Вознесенська. Вони підшукували клієнтів через особисті зв’язки серед кримінальних кіл", – повідомляє спецслужба.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили:

  • шість бойових гранат Ф-1 та РГД
  • п'ять автоматів АК-74 та снайперську гвинтівку з пристроями для безшумної стрільби
  • 14 пістолетів і револьвер
  • димові шашки та електродетонатор
  • понад 4 тис. набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

Затриманим повідомлено про підозру.

Раніше СБУ затримала торговця зброєю та виявила схрон із засобами ураження на Запоріжжі.

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