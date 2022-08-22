СБУ запобігла нелегальному збуту зброї та бойових гранат у прифронтових районах Миколаївщини

Служба безпеки України нейтралізувала кримінальне угруповання, яке займалось незаконним збутом бойових засобів ураження. Затримано двох організаторів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.
Члени угруповання намагались продати автомат АК-74 з боєприпасами за 40 тис. грн.
Серед вилученого у зловмисників були снайперська гвинтівка з пристроями для безшумної стрільби, осколкові гранати і автомати Калашникова, у тому числі виробництва РФ.
"Встановлено, що до складу банди входило декілька жителів Вознесенська. Вони підшукували клієнтів через особисті зв’язки серед кримінальних кіл", – повідомляє спецслужба.
Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили:
- шість бойових гранат Ф-1 та РГД
- п'ять автоматів АК-74 та снайперську гвинтівку з пристроями для безшумної стрільби
- 14 пістолетів і револьвер
- димові шашки та електродетонатор
- понад 4 тис. набоїв до стрілецької зброї різного калібру.
Затриманим повідомлено про підозру.
Раніше СБУ затримала торговця зброєю та виявила схрон із засобами ураження на Запоріжжі.